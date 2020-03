Exgoleador de Colo Colo aseguró que recibió sondeos de la U de Jorge Sampaoli

Ezequiel Miralles, ídolo en Everton de Viña del Mar y recordado con mucho cariño por parte de los hinchas de Colo Colo contó una desconocida anécdota.

El delantero aseguró en diálogo con Dale Albo que en algún momento recibió un llamado del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli para ser jugador de la U. “Me llamó Sebastián Beccacece, cuando era ayudante de Sampaoli, para preguntarme si quería irme a la U, pero me di cuenta que no era para mí. Desistí de analizar esa opción porque ya estaba muy identificado con lo que había hecho en Colo Colo”.

El delantero además aseguró que cumplió con sus dos promesas al dejar por primera vez Chile. “Siempre dije que en Chile iba a jugar en Everton y en Colo Colo. Y lo cumplí”.