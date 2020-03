Futbolista brasileño en picada contra Sampaoli: “Es un mentiroso del fútbol, no sabe nada”

José Ferreira Neto, ex futbolista -con pasado en Sao Paulo y Atlético Mineiro, además de medalla de plata en Seúl 1988 con la selección brasileña, se lanzó en picada contra Jorge Sampaoli en su actual trabajo como comentarista.

Neto asegura que el casildense es un “mal entrenador” y que no ha demostrado nada desde su llegada a Brasil, donde entrenó a Santos y ahora al Mineiro.

“Para mí, él (Sampaoli) es un mentiroso de fútbol, no sabe nada. En Argentina era un tipo liderado por Mascherano, Messi y compañía. En Santos, obtuvo el segundo lugar. Luego, quería hacer un movimiento para ir a Flamengo antes que Jorge Jesús y luego quería venir a Palmeiras”, lanzó.

Tras ello, fue más allá: “Tiene muy pocos títulos y fue al Atlético que no paga el salario de nadie. Tiene dos títulos, una Copa América y otro título que no es importante. Para mí, él no revolucionó porque Santos juega de una manera y todos los que van a trabajar allí juegan de la manera que él lo hizo“.