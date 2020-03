Fuenzalida por eventual reducción en sueldo de jugadores: “No me parece que sea una medida”

José Pedro Fuenzalida analizó el escenario actual del coronavirus y su impacto en Chile, en medio de la cuarentena que realiza en su casa.

En diálogo con La Tercera, el jugador habló de las diferencias que hay entre entrenar en casa y poder hacerlo en la cancha. “El fútbol es muy específico el tema de la cancha, de los entrenamientos. El ritmo de competencia es muy distinto a entrenar en casa. Uno lo nota cuando tiene una pequeña lesión que te deja fuera dos semanas, por ejemplo, por todo lo que te cuesta volver a la intensidad habitual. Vamos a necesitar por lo menos un mes para adaptarnos”.

De todas formas, aseguró que deberán tomar los resguardos necesarios para volver a las prácticas. “Creo que va a ser necesario. A medida que volvamos debemos tener un par de semanas para volver a la competencia. Sabemos que no nos podemos tomar todo el tiempo del mundo, pero lo más sano sería tener 10 días para volver a los entrenamientos”.

El exBoca Juniors aseguró que no es pertinente una reducción de salarios para los jugadores. “En el fútbol chileno hay muchas carencias en los sueldos de los futbolistas en general, exceptuando solo algunos clubes. No me parece que sea una medida que pueda tomarse, por lo menos por el momento”.

Por el coronavirus, “Chapita” cree que es inminente que llegue la cuarentena total al país. “Va a llegar la cuarentena total, pero hay temas país que hay que controlar. Uno piensa que podrían tomar medidas más agresivas, pero eso trae consecuencias. Hay mucha gente que necesita trabajar, necesita dinero para mantener a su familia”.