Dybala contó cómo fueron los primeros días con coronavirus: “Los síntomas vinieron fuertes”

El coronavirus ha afectado a diversos sectores del mundo y también a las personalidades deportivas.

Por ejemplo, Paulo Dybala que anunció hace poco que tiene coronavirus y se encuentra en proceso de recuperación en su hogar.

El argentino confesó en entrevista a la web de la Juventus cómo fue que sintió los primeros síntomas. “Estaba entrenando y me faltaba el aire. De pronto empezó a costarme respirar. Los síntomas vinieron fuertes y no podía hacer nada. Ahora ya ha pasado una semana y me siento mucho mejor. De a poco estoy intentando hacer cosas de mi vida normal”.

El jugador trasandino está acompañado de su novia, que también dio positivo en el examen por el coronavirus.