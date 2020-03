Emilio Hernández: “Sampaoli fue el peor técnico que tuve”

Emilio Hernández se retiró del fútbol tras una serie de malas campañas en el fútbol jugando por distintos clubes.

Sin embargo, su figura siempre será vinculada con Universidad de Chile, club donde debutó y generó mucho afecto de la hinchada, hasta antes de su partida a Colo Colo.

En conversación con LUN, el exmediocampista aseguró que en su segundo paso por los azules, no logró quedarse con nada del exentrenador Jorge Sampaoli. “Sé que muchos lo recuerdan por lo que consiguió, pero a mí no me quedó nada del ‘pelao’. Igual en esa época en la U me di cuenta que solamente quería pasarlo bien. Recuerdo que muchos se quedaban entrenando y yo me iba para la casa”.

De todas formas, fue autocrítico en confesar que de haber entrenado más, podría haber llegado más lejos. “Nunca quise perfeccionarme. Apelaba a mis condiciones y me conformaba con eso. Marcelo Bielsa siempre me dijo que yo pude romperla en Europa”.