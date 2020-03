Matías Zaldivia anunció nacionalización y no descarta jugar por la “Roja”

Matías Zaldivia ha sido uno de los jugadores más queridos por parte de la hinchada de Colo Colo durante el último año.

El defensor confesó en conversación con CDF que a contar del próximo año obtendrá la nacionalidad chilena. “En enero cumplo los cinco años y ahí ya estoy habilitado para hacer los papeles de la nacionalidad”.

Ante esa opción, aseguró que le encantaría poder ser considerado en la selección chilena por un futuro cercano. “Es algo muy lindo y si me llega a tocar en el futuro, me encantaría. Lo tengo decidido y si no pasa nada raro voy a hacer la nacionalidad”.

Zaldivia viene de un largo proceso de recuperación tras una lesión que lo marginó durante gran parte de la temporada pasadsa.