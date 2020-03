Luis Jiménez no descarta volver a la “Roja”: “Estoy a disposición de la selección”

Luis Jiménez analizó su reestreno con la camiseta de Palestino hasta la suspensión del campeonato por el coronavirus.

En conversación con Dosis de Fútbol de CDF, el “Mago” confesó que le encantaría una nueva oportunidad en la selección chilena. “Obvio que estoy a disposición de la selección y sería lindo para mis últimos años de carrera, la guinda de la torta”.

El exjugador del Inter de Milán también contó cómo fue la experiencia de recibir amenazas en su último paso por el fútbol árabe. “No sé qué tan grave pudo haber sido, pero sí hubo amenazas. Para mí es más un hecho que yo no conozco ese país y no sé qué tan real podría haber llegado a ser. No te miento, me mandaban fotos de mi familia en el mall. Era algo que nunca logré entender el porqué”.