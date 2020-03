Luis Felipe Gallegos por coronavirus en México: “Aquí no se le ha tomado el peso a la situación”

Luis Felipe Gallegos, jugador chileno que milita en el Atlético San Luis del fútbol mexicano conversó con Los Tenores sobre la realidad que atraviesan en tierras aztecas.

El jugador aseguró que sigue constantemente las noticias por lo que ocurre en Chile. “Estoy con mi familia muy atento por lo que pasa en Chile por mis papas y amigos. La gente tiene que tomar conciencia con lo que está aconteciendo en el mundo. No salir para que el virus deje de propagarse”.

El exUniversidad de Chile confesó que la situación en México está más tranquila que en Chile, pero de igual manera está haciendo cuarentena. “Aquí está mucho más tranquilo que en Chile. Hay casos pero no tanto. Después del partido con Puebla nos dieron cuarentena. El presidente del club es español y dio positivo, así que nos dieron cuarentena por dos semanas. Aquí no se sabe cuando la liga va a volver, a mis hijos les dieron dos meses sin clases. Hasta este momento no se sabe nada”.

De todas formas, criticó el cómo está lidiando el gobierno azteca la crisis del coronavirus. “En lo personal no lo veo con buenos ojos, Estados Unidos cerró las fronteras y aquí hasta hace poco los vuelos seguían llegando. Llegó un vuelo de Italia con contagiados. Aquí no se toma el peso de la situación, porque no hay muchos contagiados. Para que no se siga propagando deberían cerrar fronteras, comercios y que la gente se quede en sus casas. Pero si no se cierran fronteras y siguen llegando de afuera, mayor peligro hay de contagiarse”.

En el plano futbolístico, el lateral aseguró que este receso les vino bien como equipo. “A nivel grupal nos vino muy bien este parón, habíamos partido bien el torneo. Nos metimos en una mala racha de tres partidos que no sumábamos, entonces un parón así te sirve para retomar energías y ganas para volver a competir. Me vino bastante bien, pasar más tiempos con mis hijos. Ayudo en casa. Pero también está el lado de querer jugar, porque venía liguilla y también selección”.

De paso, aprovechó de confesar sus ganas de seguir jugando en el fútbol azteca, pero sin cerrarle las puertas al torneo chileno. “Me siento bastante cómodo acá desde que estuve en Necaxa. En San Luis me recibieron muy bien. Por mi seguiría muchos años acá en el fútbol mexicano. Me gustaría volver al fútbol chileno, jugué muy poco allá. Pero aquí vienen muchos extranjeros de grandísima calidad. Aunque con toda esta situación no se cómo será mi futuro”.