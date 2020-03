Gustavo Quinteros se refirió al interés de Colo Colo por contar con sus servicios

Gustavo Quinteros, entrenador del Xolos de Tijuana era uno de los candidatos predilectos para asumir la banca de Colo Colo tras la salida de Mario Salas.

El estratega que fue campeón junto a Universidad Católica el torneo pasado se refirió por primera vez a la posibilidad de llegar al cuadro albo.

En diálogo con TJ Sports, aseguró que no quiere hablar sobre supuestos. “Sobre Colo-Colo, mejor no hablar de esas cosas, hay gente que saca de contexto tal vez y no quiero meterme en esas cosas ahora”.

Desde la directiva alba se tomaron hasta el segundo semestre para encontrar un nuevo entrenador, por lo que seguirán contando con Gualberto Jara de manera interina.