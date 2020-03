Caszely criticó manejo de la directiva alba con Scolari: “Fue una cagada muy grande”

Carlos Caszely, delantero histórico de Colo Colo y de la selección chilena analizó cómo vio a Colo Colo en la previa de la suspensión del torneo por el coronavirus.

El exjugador conversó con “Los Tenores puertas adentro” y fue enfático en señalar que la directiva alba se equivocó al sacar antes a Mario Salas. “Yo no hubiese sacado a Salas en el momento que lo sacaron. Ahora cualquier entrenador tiene la herramienta para decir que ‘yo no hice el equipo, están en mala condición física’. Ahora tienen que esperar a Gualberto Jara y de ahí a buscar un técnico”.

De paso, criticó duramente la gestión que realizaron por traer a Luiz Felipe Scolari. “Nosotros sabíamos que el brasileño no iba a venir, fue una cagada muy grande de Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls y Marcelo Espina, que mostraron fotos incluso. Yo llame a un amigo muy cercano del empresario y me dijo que no venía”.

