Parot por coronavirus: “Si no tomamos conciencia como sociedad, vamos a terminar peor que Italia”

Alfonso Parot, lateral de Universidad Católica conversó sobre cómo han vivido la cuarentena en el plantel cruzado.

En diálogo con Los Tenores, el jugador aseguró que no ha salido de su casa durante estos días. “Ha sido difícil, el hecho de estar encerrado en la casa como gente responsable, ha sido complicado, sobre todos los primeros días. Por suerte tengo casa y puedo jugar en el patio con mi hijo. Después la UC nos mandó un kit de entrenamiento para seguir haciendo deporte”.

Además entregó detalles de cómo entrenan los jugadores del cuadro cruzado. “La UC cuenta con nutricionistas y nos mandó pauta de alimentación de acuerdo a la calorías que podemos quemar. El kit de trabajo nos mandó bicicleta de spinning. Una banda para medir los trabajos que hacemos por internet, pesas, banda elástica y hartas coas para seguir ejercitándonos y no perder la línea”.

De todas formas, Parot aseguró que se mantiene en permanente contacto con el resto de los jugadores. “Es difícil, nos seguimos comunicado con el grupo de Whatsapp. Que sigamos enfocados en el fútbol dentro de lo que se puede. Estamos todos consientes que la única forma de ayudar es quedarse en la casa. Suena fácil, pero a muchos le cuesta. Si no nos enfocamos, vamos a perder todo lo bueno que venimos haciendo en este semestre. Nos mandamos memes, videos para divertirnos un rato”.

El exHuachipato manifestó su molestia por la gente que no respeta la cuarentena preventiva. “Si te dicen que la mejor forma es quedarse en la casa, y aun así no lo hacen, realmente me llama mucho la atención. Se que hay familias que si no trabajan no llegan pan a la casa, pero los que tiene posibilidad no lo cumplen. Gente que hace asados, fiestas, carretes. Fui al supermercado y era impactante la cantidad de gente que andaba en la calle, comprando, trotando, andando en bici. Si no tomamos conciencia como sociedad, vamos a estar igual o peor que Italia”.

Además aseguró que el retorno a la competencia dejó de ser prioridad para los involucrados. “Tanto el fútbol como otros actividades pasaran a quinto plano, la salud mundial está en el pensamiento de todos y nosotros tenemos que está bien físicamente. En cuanto a plazo nos dieron dos semanas, pero yo creo que se va a alargar”.