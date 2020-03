Jugador del Elche afectado por coronavirus: “Sufrí mucho, ni siquiera tenía fuerzas para nada”

El fútbol se encuentra paralizado en gran parte del mundo a raíz del brote de coronavirus que ha afectado en distintos países.

Jonathas da Jesus, delantero del Elche de la primera división de España dio positivo en el examen por la pandemia y en conversación con Globo Esporte, contó detalles de cómo se siente tener la enfermedad.

El brasileño aseguró que en un comienzo creía que solo era un resfriado. “Pensé que sólo era una migraña. Como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Pero cuando llegó la mañana siguiente, hablé con el médico y me dijo que hiciera el test rápidamente, porque todos eran síntomas del virus”.

De ahí en más, fue una dolorosa experiencia. “No podía entrenarme. Debido a que mi cuerpo estaba débil, especialmente en los primeros tres días, sufrí mucho. Ni siquiera tenía fuerzas para nada. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo en el baño. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma”.

De todas formas, Da Jesus ya se encuentra en pleno proceso de recuperación y se siente mejor al igual que distintos jugadores de la plantilla que fueron afectados.