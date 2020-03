Sebastián Moreno respondió a Unión La Calera sobre la solicitud de inhabilitarse

Unión La Calera pidió a la ANFP una inhabilitación temporal al presidente Sebastián Moreno, ya que él se encuentra enfrentando una investigación por una eventual obstrucción a la justicia en un caso de robo de concentrado de cobre de Codelco.

El mandatario de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional le respondió a los cementeros en conversación con El Mercurio.“No estoy actuando fuera del Código Disciplinario de la FIFA, como argumenta La Calera, club que sugiere cuestiones que no existen, como la recomendación de tomarme una licencia. Yo fui electo, soy el presidente y mi deber es trabajar por el fútbol chileno para ver, entre otras cosas, cómo reanudamos nuestras competencias en virtud de la crisis mundial, y no dar un paso al costado por el interés oportunista y maquiavélico de un club”.

Además, Moreno no quiso profundizar sobre si creía que era algo personal o una pasada de cuenta la decisión que tomó Unión La Calera.”No quiero suponer nada, pero pretender que dé un paso al costado es oportunista y maquiavélico. Hay intereses muy superiores en las industrias a los cuales tenemos que abocarnos.

Al ser consultado sobre la investigación a la que ha sido sometido, el presidente de la ANFP aseguró que está llano a comentarlo. “No tengo problemas en explicar la situación. A diferencia de otros, no me da lo mismo lo que se hable de mí, y me interesa salvaguardar mi nombre. Acá hay tergiversaciones. Fui yo, a través de mi defensa, quien solicitó la audiencia del 4 de marzo. La fiscalía de Diego de Almagro está investigando y no existe ninguna declaración ni antecedente probatorio en la carpeta investigativa que lleve a concluir que concurrí en alguna conducta ilícita”, sentenció.