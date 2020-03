Los tres importantes equipos españoles que están intentando fichar a Fabián Orellana

Fabián Orellana hace bastantes temporadas se ha transformado en uno de las grandes figuras del Eibar, por aquello el elenco hispano ha hecho lo imposible por retenerlo cada año, aunque eso podría cambiar pronto, debido a que el delantero está siendo tentado por tres importantes elencos españoles: el Sevilla, el Real Betis y el Villarreal.

El diario Marca de España apuntó a lo anterior, junto con señalar que también es seguido desde la Serie A italiana y la Bundesliga.

“Orellana tiene 34 años y está ante la última oportunidad de firmar un gran contrato. Por eso no sólo valora la situación económica, sino que también la duración del mismo. Puede ser un riesgo firmarle por más de dos temporadas, aunque la realidad es que hasta ahora no ha ofrecido síntomas de decadencia. Tanto es así que está firmando sus mejores números desde que está en el fútbol español. Es curioso, además, que a los tres equipos que le siguen de cerca les ha marcado esta temporada”, sostiene el medio.

En esa línea, añaden que “el Eibar no pierde la esperanza por convencer a Orellana, aunque todo apunta a que la renovación no llegará hasta que se consiga la permanencia matemática. Y eso no parece que vaya a llegar pronto. Primero porque la competición está parada y segundo porque el conjunto azulgrana está condenado a luchar hasta la recta final de la temporada por sellar su salvación. Orellana es consciente de que en Ipurúa cuenta con unos privilegios que en otros equipos no tendría y a eso se agarra el Eibar para renovarle”.