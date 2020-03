FIFA publicará partidos de los mundiales masculinos y femeninos para “llevar el fútbol a casa”

Debido a la crisis mundial del coronavirus, la FIFA decidió transmitir partidos de los mundiales, tanto femenino como masculino, a partir del sábado 21 de marzo.

Por medio de la campaña #WorldCupAtHome, el organismo liberará, a través de su canal de Youtube, las repeticiones completas de más de 30 partidos de la Copa del Mundo.

Las elecciones de los encuentros se dará mediante votaciones por los canales oficiales de la FIFA, ya sea en su página web como en su cuenta de Twitter.

🚨 🗳️ #WorldCupAtHome VOTE 🗳️🚨

Which game from the 2014 #WorldCup do you want to see IN FULL on Saturday?

🇪🇸@SeFutbol 🆚 @OnsOranje🇳🇱

🇧🇷@CBF_Futebol 🆚 @FCFSeleccionCol🇨🇴

🇩🇪@DFB_Team_EN 🆚 @Argentina🇦🇷

👇🗳️ VOTE NOW 🗳️👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 19, 2020