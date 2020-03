Ronaldinho en la cárcel: Asiste a talleres de carpintería y come asado a diario

Ronaldinho acumula casi dos semanas preso en Paraguay por falsificación de pasaporte para ingresar a suelo guaraní.

El mediocampista histórico de la selección brasileña ha debido adecuarse a su nueva rutina. Según información de ESPN, para no aburrirse está asistiendo a talleres de carpintería, donde trabaja con madera.

Además, ha podido recibir visitas de amigos paraguayos, como el caso de Fernando Lugo. A él, le confesó su molestia por el tener que estar preso. “Nunca más voy a volver a Paraguay”.

Lugo habló con Extra y aseguró que pese a todo, “Dinho” está con una sonrisa siempre y ha podido comer mucho asado. “Está un poco desanimado, pero siempre sonriendo. Creo que sí está enojado. No le falta nada ahí, está bien atendido, come todo el día asado y le gusta. No es que está todo el día encerrado en su habitación, habla con los muchachos”.