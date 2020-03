Cabrera tras decisión de no jugar por coronavirus: “Se tiene que parar por el bien de todos”

Franco Cabrera, portero de Santiago Morning conversó con Los Tenores tras la decisión de no viajar a jugar ante Deportes Puerto Montt.

El golero conversó con ADN Deportes y aseguró que desde la ANFP no tuvieron respuesta. “Hicimos todo lo posible por hacerlo mediante el conducto que es el correcto. Nadie tomó una decisión, me parece impresionante, me tiene molesto el tema. Falta un poco”.

El exCoquimbo Unido recalcó la importancia de ser precavidos, considerando a los familiares. “Tengo a mi hija más chica, con todo el riesgo, nosotros nos estamos exponiendo. Esperamos que pronto manden un comunicado diciendo que esto no puede continuar”.

El “Gato” insistió en que el fútbol debe suspenderse desde hoy. “Sabemos que se tiene que parar, que es por el bien de todos y que es un tema a nivel nacional. No podemos jugar, jugar, y pasar por sobre eso. No podemos. Es un tema de salud que nos afecta a nosotros y a la familia. Hoy corresponde no jugar”.