Las declaraciones que dejó la “batalla campal” entre Gremio e Inter por Copa Libertadores

Incendiarias declaraciones dejó el partido entre Gremio e Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores, el cual terminó igualado sin goles y dejó ocho expulsados, tras una verdadera “batalla campal” que se formó en los últimos minutos del cotejo.

Finalizado el compromiso, el técnico del Inter, Eduardo Coudet, indicó que “no es algo que uno quiera ejemplificar porque hay mucha gente y muchos chicos mirando pero a veces la intensidad con que se vive un clásico de esta naturaleza lleva a que alguno se pase un poquito más de vuelta”.

Tras ello, el DT trasandino disparó: “Gremio se dio cuenta de que estábamos dominando el juego y vio en la confusión una oportunidad para detenernos“.

Después de las palabras de Coudet, su par de Gremio, Renato Portaluppi, manifestó que “estoy en contra de la violencia. No quería, pero desde que comenzó la pelea, no seremos vencidos. No estoy aplaudiendo esto, por el contrario. Eso manchó el partido”.

Finalmente, el entrenador tricolor terminó añadiendo: “Intentamos jugar al fútbol. ¿Has notado quién siempre se mete en problemas? No vamos a golpear, pero mi equipo no será vencido. Si hay hombres allí, aquí también. No somos un equipo de monjas“.