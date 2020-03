Diego López confirmó contactos con Blanco y Negro para llegar a la banca de Colo Colo

Blanco y Negro vive complicados días, debido a que los candidatos que tenían como prioridad para llegar a la banca de Colo Colo decidieron no aceptar la propuesta, por lo que el reemplazante de Mario Salas sigue siendo un misterio.

En medio de este panorama, el entrenador Diego López, que actualmente dirige al Brescia de la serie A italiana, confirmó conversaciones con la concesionaria alba sobre una posible llegada al Cacique.

En conversación con el programa 100% Deporte de la radio uruguaya Sport 890, el DT indicó que “hablé la semana pasada con la gente de Colo Colo, pero quedamos en seguir charlando, fue sólo un contacto. Tengo un contrato largo acá en Italia“.

En ese sentido, López afirmó que cuando estuvo a cargo de Peñarol vivió una situación similar, pero que en aquella oportunidad decidió continuar en la escuadra charrúa. “Me llamaron de otros equipos, como 3 o 4 veces, pero me tiraba mucho quedarme en el club y no me quería ir. Esto es lo que pasa ahora en el Colo Colo“.