Arquero de América de Cali no pudo ingresar a Chile por ausencia de visa

América de Cali ya está en Chile para enfrentar a Universidad Católica por la Copa Libertadores. El equipo colombiano tuvo un gran recibimiento por parte de hinchas que residen en nuestro país.

No todo fue alegría para el equipo del ex Universidad de Chile, Rodrigo Ureña. Según señalan medios colombianos, el portero venezolano, Joel Graterol, no pudo ingresar a Chile por no tener visa. El guardameta regresó al país cafetero, luego que se intentaran realizar algunas gestiones para conseguir un permiso especial. En su reemplazo fue convocado el juvenil David Quintero, quien ya viaja a Santiago.