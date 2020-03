Marcos Riquelme y su paso por Universidad de Chile: “Estábamos destinados a sufrir hasta el final”

Luego de un buen paso por Bolívar entre 2017 y 2019, Marcos Riquelme arribó a Universidad de Chile como refuerzo para el segundo semestre. De la mano de Alfredo Arias, el delantero venía para ser una alternativa en el mal pasar de la “U”.

Sin embargo, en la escuadra laica solo anotó tres goles en diez partidos disputados, lo que colmó la paciencia de la hinchada y desembocó en la no renovación del jugador en la escuadra dirigida por Hernán Caputto.

En una entrevista con La Tercera, el actual ariete de Bolívar se confesó asegurando que en los “azules” nunca le dieron la confianza. “Siempre lo dije y se lo comenté a mi familia: si me daban más confianza en la U, mi situación hubiese sido totalmente diferente. Uno con confianza es otro, y ahí en la U no me la dieron“, señaló.

“Si yo hubiese tenido la confianza del técnico que llegó, la oportunidad que tuvieron los otros delanteros, quizás podría decir que sí me pesó (la camiseta). Pero no fue así. A mí en la U se me quitaron un poco las ganas de jugar y entrenar“, prosiguió Riquelme.

El jugador argentino también tuvo palabras para el difícil momento de la “U” y el descenso, en donde manifestó que en esa temporada estaban destinados a sufrir hasta el final. “No te puedo decir si íbamos a descender a o no, pero sí sabíamos que íbamos a pelear hasta la última fecha para no descender. Nuestra cabeza solo pensaba en eso (…) Esos partidos me tocó estar en la banca y ahí comentábamos que estábamos destinados a sufrir hasta el final. Era pensar todos los días en el descenso. Fue terrible”.

Finalmente, el exartillero de Palestino y Audax Italiano lamentó no haber podido rendir de mejor manera en su paso por Universidad de Chile. “Me quedo con la oportunidad de haber estado en la U, un logro más en mi carrera. Marqué goles, jugué partidos con futbolistas de tremenda trayectoria. Lamento no haber entregado mucho más a la U“, concluyó.