Abuelita de la U se llenó de aplausos por efusiva intervención con hinchas azules

No lo pasaron bien en el Estadio Nacional, pero si arriba de la micro. Universidad de Chile no pasó del empate sin goles ante Everton de Viña del Mar en Ñuñoa, resultado que no le permitió alcanzar a la UC en la cima del Torneo Nacional.

En ello, y tras el encuentro, los hinchas universitarios lograron captar un registro de una abuelita que se declaró fanática de la U. Arriba de la micro y rodeada de seguidores azules, la mujer se animó a cantar, gritar y sacar el tradicional “C-H-I“, ganándose el cántico y cariño de laicos “es de la U… es de la U, es de la U“.

Con el paso de las horas, la anciana se volvió viral en redes sociales ganándose varias menciones y aplausos.