Diego Sánchez aclaró: Me equivoqué, apruebo totalmente la nueva Constitución

Diversos comentarios generaron las respuestas de Diego Sánchez, portero de Unión Española, a un rápido juego y cuestionario que le realizó La Cuarta. El arquero aseguró que “rechaza” la nueva Constitución y que “de una volada” evadiría el Metro de Santiago, aseveraciones que le jugaron una mala pasada.

Tras varias horas de recibir comentarios de todas partes, el portero publicó un video en su cuenta de Instagram, aclarando que no “rechaza” el nuevo la nueva Constitución: “hago este video, porque quiero aclarar un tema importante para mí: Hace unos días hicimos una entrevista con el diario La Cuarta, una sección que se llama ‘21 real’ en donde se me realizó 21 preguntas que se responden rápidamente y yo me equivoqué sobre una respuesta del estallido social y la nueva Constitución“, dijo.

“Claramente yo apruebo, apruebo totalmente la nueva Constitución. Me equivoqué en ese momento y como errar es humano, también estoy haciendo este video para dejar claro eso, 100% apruebo la nueva Constitución”, complementó el arquero.

Lo llamativo de la situación, fue que con el paso de las horas, el arquero eliminó el registro de sus redes sociales.