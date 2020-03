Sin Henríquez: Hernán Caputto informó los citados para el duelo de la U ante Everton

No encuentra espacio. Ángelo Henríquez no lo pasa bien en el Centro Deportivo Azul (CDA). El delantero estuvo en Rancagua para la victoria de la U ante O’Higgins, pero no disputó un solo minuto y ahora, tampoco lo hará ante Everton de Viña del Mar.

El ariete no entró en la convocatoria de Hernán Caputto para el partido ante los “ruleteros” y nuevamente no es considerado por el entrenador de los azules, situación que se viene repitiendo en las últimas semanas, perdiendo su puesto como titular frente a Nicolás Guerra y Joaquín Larrivey.

Los azules, en caso de ganar, quedarán en la cima del Torneo Nacional junto a la Universidad Católica, que debe medirse ante Unión Española en San Carlos de Apoquindo, partido trascendental para las aspiraciones universitarias.

Universidad de Chile se mide ante Everton de Viña del Mar este jueves 5 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Eso son los convocados

1. Fernando De Paul

3. Diego Carrasco

4. Osvaldo González

6. Matías Rodríguez

7. Sebastián Galani

10. Walter Montillo

11. Jonathan Zacaría

12. Cristóbal Campos

13. Camilo Moya

14. Luis Del Pino Mago

17. Luis Casanova

18. Franco Lobos

19. Nicolás Guerra

20. Joaquín Larrivey

21. Gonzalo Espinoza

22. Pablo Aránguiz

27. Luis Rojas

30. Jimmy Martínez