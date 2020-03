Rubén Omar Romano se ofreció a dirigir en Colo Colo: “Me encantaría dirigir allá”

La búsqueda del reemplazante de Mario Salas continúa. El “comandante” fue despedido de la banca de Colo Colo tras cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Nacional, situación que se volvió insostenible para ByN.

Es por ello que diversos nombres han pasado por el escritorio de Aníbal Mosa: José Néstor Pékerman, Martín Lasarte, Gustavo Quinteros y Gustavo Alfaro, todos entrenadores que le dijeron no a la posibilidad de asumir la banca alba.

Sin embargo, hay uno que tiene interés manifiesto en llegar a Macul, pese a que no está entre las opciones. Rubén Omar Romano, se postuló a la banca del “cacique” sin estar entre los candidatos: “me encantaría dirigir allá. (Colo Colo) es una institución grande en Chile, que tiene muchos títulos. Me encantaría dejar un tiempo México y Chile es un buen lugar“, dijo el argentino en conversación con La Cuarta.

Romano tiene una amplia experiencia en el fútbol mexicano, donde registra pasos por Monarcas Morelia, América, Santos, Puebla y Atlas, entre otros, donde precisamente vivió su última experiencia durante la temporada 2018: “tengo experiencia en Copa Libertadores, con Morelia llegamos arriba en el torneo, a cuartos de final en 2002. Sería un lindo desafío para mi carrera”, complementó.