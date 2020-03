Patricio Ormazábal: “Queremos un equipo competitivo y clasificar a un mundial”

Patricio Ormazábal, entrenador de la selección chilena sub 20 conversó con Los Tenores sobre lo que serán los trabajos este año junto a la “Roja”.

En conversación con ADN Deportes, el extécnico de la UC aseguró que quiere ser un equipo competitivo y que vaya para adelante. “Queremos ser un equipo competitivo. Clasificar a un mundial y que estos jugadores sigan participando en otras selecciones, que no se pierdan”.

Ante la importante diferencia que existe entre los físicos con jugadores de otros países, Ormazábal adelantó el trabajo que están haciendo. “El biotipo de los jugadores venezolanos, brasileños, colombianos es superior. Nosotros estamos buscando jugadores completos para agregarle lo físico”.

Sobre los diálogos que ha mantenido con Reinaldo Rueda, el técnico confesó que le ha dado consejos. “Hemos hablado de la importancia que es para una sub 20 ir a un mundial. Él fue con Colombia. Cuando los jugadores juegan una de esas competencias, es más fácil que puedan sumarse a la adulta”.

Tras un año donde no hubo trabajos con la selección sub 20, el técnico aseguró que de ahora en más prefiere sacar el máximo rendimiento a jugadores. “Prefiero mirar hacia adelante, tener más tiempo es bueno, pero ahora necesitamos sacarle el máximo de provecho a los jugadores y tratar de trabajar sobre ellos para sacar el mejor rendimiento”.

Por la ausencia de jefe técnico en la “Roja”, Ormazábal señaló que aún no hay, pero no le corresponde hablar de aquello. “Hasta el momento no hay. Estamos los técnicos de juveniles. Más todo el staff que nos apoya. Eso no me corresponde a mí, sino a los dirigentes”.