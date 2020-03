Matías Cano ofreció disculpas públicas a Enzo Ruiz tras dura infracción

Matías Cano compartió una imagen en su historia de Instagram ofreciendo disculpas públicas a Enzo Ruiz tras la polémica infracción en el clásico entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena.

En la fotografía aseguró que le ha generado cierta molestia ver la fotografía divulgada en redes sociales. “No me genera orgullo ver tantas veces compartida con satisfacción la imagen que ya todos vieron”.

De todas formas, aseguró que no le toma el peso a los comentarios que le han llegado. “Tampoco me genera bronca que me traten de criminal o de mala leche con la liviandad que lo hacen detrás de un micrófono y de un teclado, porque me conozco y sé que jamás iría a lastimar a un colega”.

Sin embargo, ofreció disculpas públicas a Enzo Ruiz, valorando su caballerosidad al aceptarlas. “Cuando la pelota me pasó, lo único que atiné a hacer fue encoger las piernas para no impactar en su pecho con la planta de los pies y ahí se produce el choque.