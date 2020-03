Felipao corre solo: Gustavo Alfaro le dijo no a Colo Colo

La lista se va acortando. Primero fue Martín Lasarte, luego Gustavo Quinteros, José Néstor Pékerman y ahora Gustavo Alfaro. Cuatro de los cinco nombres que manejaban en ByN para reemplazar a Mario Salas le han dicho que no a la banca de Colo Colo y el exBoca Juniors fue el último.

Alfaro se negó a la posibilidad de llegar a Macul, esto luego de que su propio representante confirmara que, por el momento, no está en condiciones de llegar al Monumental: “le hubiese encantado armar el equipo de cero, y está muy agradecido de que lo hayan tomado en cuenta“, comentó su agente, Daniel Comba.

“Le gustaba mucho la posibilidad, pero no es el momento de llegar a Colo Colo. No pasa por lo económico, sino por lo deportivo: no tiene tiempo para trabajar”, añadió Comba en conversación El Mercurio.

De esta forma, Luiz Felipe Scolari es el único candidato que va quedando para llegar a Macul y este martes debería haber novedades tanto por su parte, como por ByN. Cabe recordar que el nombre del brasileño está en discusión ante sus antiguos dichos sobre el exdictador Augusto Pinochet, a quien le destacó que “hizo más cosas buenas que malas“.