Fernando de Paul habló sobre su presente en la U y reveló quién es su mejor amigo en el equipo

En conversación con el programa “Abrazo de Gol” del CDF, Fernando de Paul habló del actual momento de Universidad de Chile, y de cómo está viviendo ser titular indiscutido en el cuadro azul.

Por otra parte, De Paul explicó que pese a haber querido ser futbolista desde pequeño, actualmente no es un gran fanático del balompié: “No consumo mucho fútbol, me aburre. Ayer por ejemplo, en vez de ver al Real Madrid contra el Manchester City, me fui a dormir siesta”.