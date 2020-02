Espina y la búsqueda de técnico para Colo Colo: “No todos se mueven por plata”

Marcelo Espina, director deportivo de Colo Colo habló sobre el proceso de búsqueda de técnico durante estas jornadas.

El directivo aseguró que aún no definen un entrenador. “No está definido uno, tenemos que ver alguna alternativa. Uno no puede ponerse de lleno en uno porque quizás te sale mal y hay que dar vuelta la página y empezar de cero”.

El exentrenador de Unión Española confesó que los nombres que suenan con fuerza (como Luiz Felipe Scolari) no están interesados solo en el dinero. “La gente se mueve por seducción y por deseo. No crean que todos se mueven por plata”.

Sobre los plazos que manejan para la llegada del técnico, Espina confesó que aún no está definida la fecha. “Los plazos no los manejos yo, si fuera como club, lo quisiera tener mañana. Pero yo no maneja ese tiempo ni la selección de negociación”.

Por la lesión de Iván Morales, Espina señaló que aún no piensan en sumar a un jugador más. “Es muy prematuro, nos enteramos después del mediodía. Es desagradable. La verdad que nadie desea que un futbolista se lesione de la forma que lo hizo. Son cosas que suceden en el fútbol”.