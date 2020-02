Pablo Aranguiz se ilusiona con la selección: “Hay una generación muy buena”

Pablo Aránguiz ha sido una de las figuras en el torneo nacional con la camiseta de Universidad de Chile, lo que le trajo una nominación a los microciclos de la selección chilena.

El exjugador de la Unión Española, aseguró hay jóvenes que pueden complementarse muy bien con los experimentados de la selección chilena. “Hay una generación muy buena, tenemos que ir paso a paso y en estas nóminas ganarnos un espacio para estar en la selección adulta. Son jugadores de larga trayectoria que le han dado mucho al país. Han estado en los mejores equipos del mundo y obviamente ilusiona mucho”.

Por la selección sub 23 que jugó en Colombia, aseguró que está confiado en que tendrán otra oportunidad para mostrar sus credenciales. “Creo que lo dejamos demostrado, hicimos un buen Torneo Preolímpico con la sub 23, aunque quedamos con el sabor amargo de no conseguir algo más importante para nosotros y para Chile”.