Carlos Villanueva aseguró que volverá a Chile en junio: Audax o los grandes tienen la prioridad

Carlos Villanueva dejó el fútbol chileno el 2008 tras ser la figura del Audax Italiano y pese a que regresó el 2013 solo por un semestre en la Universidad Católica, el “piña” cumplirá 12 años en el fútbol extranjero tras salir de La Florida para fichar en el Blackburn Rovers de Inglaterra.

En conversación con AS Chile, el mediocampista adelantó que buscará regresar al fútbol chileno: “me puso contento que mi nombre sonara en Colo Colo, es un orgullo. Para un jugador siempre es importante y bonito sonar en los clubes más grandes de Chile, pero la verdad es que no hubo contacto conmigo de ninguna persona del ‘Cacique'”, comentó el hoy jugador del Al Feiha.

Con 34 años, Villanueva comentó que: “ahora tengo contrato hasta junio y mi idea siempre ha sido volver a Chile. Espero tener alguna oferta concreta y las prioridades siempre la van a tener los equipos grandes o Audax Italiano. Cuando se acerque la fecha y exista algún interés concreto, lo voy a analizar. Como proyecto familiar queremos volver a Chile también, así es que ojalá ahora en junio salga algo bueno, una posibilidad atractiva”, dijo.

“El “Lucho” (Jiménez) es mi mejor amigo o uno de mis tres mejores amigos en el fútbol y siempre hablamos de la competencia en Chile. Me cuenta su experiencia y me dice que tengo que volver. Me dice que me vaya a Palestino para que juguemos juntos o por último que vaya a otro equipo para que nos enfrentemos (risas). Lo que más recalca él es que ha disfrutado este tiempo jugando en Chile, porque se fue muy joven al extranjero. Yo lo que más extraño es el camarín chileno, porque el día a día con árabes es muy distinto”, cerró el exAudax Italiano.