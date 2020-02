Pablo Guede es alternativa para asumir la banca de San Lorenzo

Pablo Guede vive un incierto futuro en el fútbol mexicano tras sus irregulares resultados en el Monarcas Morelia durante la presente temporada.

El argentino que llegó a semifinales del torneo azteca durante el campeonato pasado asoma como alternativa en la banca de San Lorenzo de Almagro tras la salida de Diego Monarriz.

El exColo Colo estuvo en la banca del cuadro argentino durante la temporada 2015/16 y logró el título de la Supercopa de Argentina.

Tras ser consultado por un eventual retorno al elenco “cuervo”, el trasandino no quiso referirse al tema. “Solo voy a decir: que tengan buenas tardes. Nunca hablo de los equipos por los que pasé. Lo pueden ver en todas las conferencia de prensa: nunca he hablado de San Lorenzo, no he hablado de Colo Colo, no he hablado de Palestino. No hablo de esos temas ¿Ok?”.