La determinación final que tomó Corinthians con Ángelo Araos

No para el calvario para el mediocampista Ángelo Araos en Brasil. Tras destacar en el Preolímpico sub 23 junto a la Roja, regresó a Corinthians en busca de una nueva oportunidad en el elenco paulista, pero el DT del club, Tiago Nunes, no lo tiene en sus planes.

Según informó durante este lunes el medio Globo Esporte, el técnico no desea un plantel con muchos jugadores tas la descalificación en Copa Libertadores ante Guaraní. Por aquello, la dirigencia de Corinthians intentará certificar la salida del criollo junto a otros tres jugadores.

La compleja situación para el mediocampista chileno ya se veía venir, debido a que no entró en la lista del certamen continental y tampoco fue incluido en la nómina del Torneo Paulista. De esta forma, lo más seguro es que Araos parta nuevamente a préstamo a otro club brasileño.