Roberto Gutiérrez y su llamado a la Roja: “Es un mérito al trabajo que uno viene haciendo”

Reinaldo Rueda sorprendió el pasado jueves con su primera nómina de la Selección Chilena para el 2020. La Roja vivirá su primer microciclo camino al debut de Chile en las Clasificatorias de Qatar 2022 y para ello el “cafetero” citó a 23 jugadores.

Entre ellos el delantero Roberto Gutiérrez. El ariete de O’Higgins de Rancagua se mostró sorprendido por la citación: “me tomó por sorpresa, por lo que uno está viviendo en el fútbol, por la edad que tiene… pero muy contento, muy feliz. Creo que es un mérito al trabajo que uno viene haciendo hace largo tiempo”, comentó a las redes sociales de O’Higgins.

“Creo que hacer las cosas bien tiene premios como una citación, así que muy contento por eso e ilusionado con lo que pueda venir”, agregó el exatacante de Palestino, Universidad Católica y Colo Colo, entre otros.

Además contó la forma en que se enteró del llamado, a través de Pablo Calandria: “y me dice acaso supe la noticia. Me empecé a desesperar, a enojar, poner mal, incómodo, porque no sabía qué estaba pasando. Dijo que me quería dar la noticia de que era llamado a la selección al microciclo con Rueda, así que muy contento, estaba solo yo y junté a mi señora e hija y les comenté la noticia, todos felices, mis padres, hermanos, así que muy contentos”.

Gutiérrez no es el único jugador de O’Higgins en ser convocado: “es muy lindo, el fútbol es tan impredecible que uno hace un año no lo iba a pensar de representar a una selección”, comentó Tomás Alarcón.