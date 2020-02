Pato Rubio y su llamado a la Roja: “Me sorprendió mucho, la verdad no lo esperaba”

El pasado jueves, el colombiano Reinaldo Rueda liberó su primera convocatoria del 2020 para la Selección Chilena. El microciclo comenzará el camino de Chile para buscar un cupo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y entre los 23 nombres, está Patricio Rubio.

El delantero de Everton de Viña del Mar se mostró contento por su nominación a la Roja: “me lo tomo súper bien, me sorprendió mucho, la verdad no lo esperaba. Quiero aprovechar la oportunidad al máximo y mostrarme para ver si puedo volver”, comentó el exdelantero de la Universidad de Chile a AS Chile.

“Todo jugador sueña con representar a su Selección. Ojalá se pueda dar, va a depender de los entrenamientos y también de seguir haciendo las cosas bien en Everton. Es consecuencia de lo que se hace día a día y semana a semana. Mantenerse con gol es importante y el sueño de representar a Chile siempre estar”, agregó el ariete.

Respecto a la competencia que tendrá en la delantera, Rubio valoró la presencia de jugadores como Andrés Vilches o Roberto Gutiérrez: “son jugadores que acá en Chile marcan diferencias. Henríquez y Vilches son jóvenes, tienen mucho futuro. Y el “Pájaro” (Gutiérrez) es un crack, un goleador de estirpe, un gran delantero”, cerró.