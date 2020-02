La dura disputa entre Quilmes y Unión La Calera por el pase de Lucas Giovini

Hoy está en Magallanes, pero Unión La Calera reclama por su nombre. Lucas Giovini se encuentra en medio de una intensa polémica entre los “cementeros” y Quilmes, exclub del portero, y quien fue notificado de un reclamo por parte del cuadro chileno ante la FIFA.

El ente rector del fútbol mundial le avisó al “cervecero” que deberá pagar el monto de US$ 900.000, más intereses, ante la irregular situación del contrato que tenía el portero, quien cuando estaba en Quimes, la opción de compra fue ejecutada por la conducción de Andrés Meizner y Luis Ardreuchi un día antes de dejar la presidencia del club.

Al otro lado de la cordillera, hay desconocimiento de la actual gestión sobre la ejecución de la compra de Giovini y una firma aparentemente falsificada por parte del, exSecretario General del club, que aprobaba la compra: “la firma no me pertenece ni tiene similitud con la que me pertenece, puedo hacer cualquier pericia sobre mi firma”, dijeron al otro lado de la cordillera.

“Necesitamos conocer los fundamentos y, a partir de ahí, vamos a presentar la apelación ante el TAS. Vamos a demostrar que no fue una operación normal y que el club tiene que quedar indemne del pago”, comentó Christian Sterli, actual presidente del cuadro trasandino.