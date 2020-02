Montillo: “Intentaremos llegar lo antes posible a los 40 puntos y después pelear el campeonato”

El mediocampista de Universidad de Chile, Walter Montillo, habló con los micrófonos de ADN tras participar en un evento organizado por Adidas este jueves, donde se refirió a su presente en el cuadro laico, que marca segundo en el Campeonato Nacional.

Sobre la actualidad del elenco universitario, el volante indicó: “Yo no lo viví lo del año pasado. La verdad es que no debió haber sido fácil para los chicos que estuvieron. Para nosotros los que llegamos por el momento las cosas se están dando bien, pero no hay que relajarse, sabemos que tenemos un gran equipo, un gran plantel, un equipo humilde, y que intentaremos llegar lo antes posible a los 40 puntos, que es lo que necesitamos, y después pelear el campeonato”.

Respecto a las bajas para el partido ante Coquimbo Unido de este domingo, manifestó: “Tenemos varias bajas, algunas por lesión y otras por expulsiones, pero yo creo que a los chicos que les toque jugar lo harán de gran manera, ya que hay muchos que están esperando la oportunidad”.

¿Nominación de Aránguiz y De Paul al microciclo de la Roja. “Una alegría enorme que puedan estar. Jugar en la selección a nivel jugador es lo más lindo que hay. Ojalá que lo puedan hacer bien, los felicito y eso habla que se están haciendo las cosas bien en el equipo”.

Finalmente, Montillo se refirió al cariño que le ha demostrado el hincha de la U tras su vuelta al club. “Me pone muy contento que a mí a mis hijos nos traten tan bien porque estamos lejos del país. Pero el cariño de la gente acá nos hace sentir uno más y eso me pone sumamente contento porque hace 10 años me fui del club, y ojalá yo se los pueda retribuir de alguna manera en el campo de juego”.