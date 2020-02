Montillo la tiene clara: “Firmé por un año en la U y si no renuevo, me retiro del fútbol”

Una tajante declaración entregó el volante de Universidad de Chile, Walter Montillo, sobre lo que significa para él su vuelta al elenco laico, donde hace algunas temporadas brilló.

En conversación con ESPN, el volante fue tajante en decir que “firmé por un año en la U y si no renuevo, me retiro del fútbol“.

En esa línea, añadió: “Mi miedo es no poder estar a la altura de lo que pide la U. Estar acá y volver después de tanto tiempo, la expectativa crece para bien y para mal. Uno tiene que prepararse mejor que antes”, complementó.

Respecto a su regreso al elenco universitario, Montillo indicó que “en abril del año pasado me llamó Sergio Vargas para que me sumara en junio, pero yo ya le había dado mi palabra a Tigre. Pero allá en Argentina no me adapté bien a jugar en la B. En ese momento me llamó Hernán (Caputto), con quien tengo una gran amistad, jugamos juntos. Y sentí que ese era el momento de venir”.