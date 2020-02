El potente mensaje que la Garra Blanca le mandó a Mario Salas pidiendo su salida de Colo Colo

Los hinchas de Colo Colo ya iniciaron campaña para que Mario Salas deje el equipo lo antes posible. Los fanáticos albos ya perdieron la paciencia con el DT por los malos resultados y mandaron un claro mensaje para que se vaya del club, primero con un lienzo que decía “Fuera Salas” y después con un duro mensaje en redes sociales.

La Garra Blanca se adjudicó el lienzo, y sostuvo al respecto que “el mensaje es claro, no transamos. No queremos más a Salas. El crédito se terminó, estamos en Colo Colo que como le dijimos a los jugadores, representa a la gente humilde y con alma de pueblo, y esta vez queremos resultados, no solamente en la cancha, sino que también en las calles”.

En esa línea agregaron: “La deficiente campaña del técnico ya no da para más y como barra decimos fuerte y claro ¡Fuera Salas!“.