Mourinho lamenta la baja de Son por el resto de la temporada

El Tottenham de José Mourinho sufrió una sensible baja antes del duelo de ida por los octavos de final de la Champions League.

El elenco de los Spurs no contará por el resto de la temporada con Heung-min Son, quien se someterá a una cirugía después de sufrir una fractura en el brazo derecho. El surcoreano se suma a Harry Kane, quien no estará disponible hasta abril, debido a una lesión en los isquiotibiales.

En conferencia de prensa, Mourinho lamentó las ausencias de sus delanteros y aseguró que tendrá que arreglárselas con lo que tiene. “No voy a contar con él nuevamente esta temporada. Si juega dos o tres juegos, es porque es muy optimista, pero no cuento con él. La situación no podría ser peor en términos de opciones. No hay nada que puedas hacer. Vamos a jugar con los jugadores que tenemos disponibles. En algunos períodos me preocupaba no tener opciones de ataque en el banco, ahora no tengo opciones de ataque en el campo“.

Este miércoles el Tottenham enfrentará a RB Leipzig a las 17:00 horas por los octavos de final de ida de la Champions League. Mientras que el sábado visitará al Chelsea por la Premier League, donde está 5to con 40 puntos. Y por la FA Cup jugará ante el Norwich el 4 de marzo a las 16:45 horas.