Gustavo Lorenzetti sobre la posibilidad de convertirle U: “Imposible que lo celebre, le tengo un cariño especial”

Deportes Iquique no ha andado bien en el campeonato, solamente ha sumado un punto en este torneo. Los dragones celestes están sobre Deportes La Serena y Coquimbo Unido, que aún no suman unidades.

Gustavo Lorenzetti en conversación con Los Tenores comentó el presente de los iquiqueños. “No han sido buenos los resultados en este comienzo, esperábamos arrancar mucho mejor, tenemos que seguir trabajando, no hay otro camino para encontrar los resultados. Creo que la primera fecha fue importante, ese partido que se escapa sobre el final con Unión Española, a lo mejor trae fantasmas del año pasado, donde no se conseguían los resultados. Hoy falta confianza y creer en cada uno. El plantel tiene jugadores importante, por ahí sorprende el arranque. Tenemos que jugar mejor, lo hemos hecho en cuenta gotas, tenemos chispazos de buenos momentos, creo que pasa fundamentalmente la confianza”.

El mediocampista afirmó que cuesta manejar la presión de pelear al fondo de la tabla.”Estamos ahí no más de la U de Conce, la idea es sacarnos esa mochila de jugar con esa presión de vernos ahí abajo y que el equipo se suelte. En los entrenamientos mostramos algo diferente de lo que mostramos en los partidos, eso tiene que ver con la presión de estar peleando ahí abajo que no es fácil”.

Al ser consultado por el momento de su ex equipo, Universidad de Chile, el “duende” destacó lo que han estado haciendo estas cuatro fechas.”Creo que arrancó muy bien, se armó bastante bien, tiene un plantel entre experiencia y juventud, creo que eso es importante, más allá de lo que le pasó en la Copa Libertadores creo que lo están haciendo muy bien”.

Finalmente, Lorenzetti respondió si celebraría un gol a Universidad de Chile: “No, imposible, tengo un cariño especial con la U y creo que la gente también lo tiene conmigo”, sentenció.

Este viernes, los dragones celestes visitarán a Universidad Católica a las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo.