De Japón a Universidad Católica: Conoce la historia del nuevo refuerzo cruzado Byron Vásquez

Universidad Católica apostó por un juvenil que viene del fútbol japonés. Se trata del extremo Byron Vásquez, quien llegó a ese país a los 8 años, estuvo jugando en la la Japan Football League en el Iwaki FC y ahora regresó a Chile para integrarse a las inferiores de los cruzados, luego de haber estado a prueba en San Carlos de Apoquindo.

El futbolista de 19 años en conversación con ADN Deportes contó su historia y cómo llegó a la UC. “Siempre tuve la meta ser jugador profesional. El año pasado lideramos un campeonato en Japón, quedamos primero, ahí me empezaron a ver harto y me hice conocido. Mis sueño era jugar en Europa y jugar por la Selección Chilena. El año pasado terminó la temporada y decidí venir a probarme a Chile. Mi representante le mostró videos a Universidad Católica, me dijeron que me querían ver, entrené con la sub 20 y unos días fui al plantel para que me viera Holan y salió todo bien“.

Además, Vásquez describió sus habilidades en el terreno de juego y destacó su técnica.”Soy un jugador de harta resistencia, corro mucho, lo mejor que puedo hacer es el drible, es el enganche, mi técnica, hacer asistencias”.

Finalmente, el futbolista confesó sus objetivos en esta nueva etapa de su carrera. “Que me citen al primer equipo, hacer mi debut con la Católica, voy a dar todo lo que tengo y quiero demostrar que voy a ser un buen aporte para el club y para la Selección Chilena va a venir solo dependiendo de mi rendimiento”, sentenció.