Durante los últimos días varios músicos han usado redes sociales para referirse a un aspecto en el que decidió innovar el Festival de Viña del Mar; por primera vez desde que existe el certamen, la orquesta no estará en vivo, sino que todo saldrá a través de pistas grabadas previamente en un estudio en Santiago.

Ante esto, tampoco quedó indiferente el pianista de 89 años, Valentín Trujillo, usó su cuenta en Instagram para arremeter contra la organización a través de una columna denominada “Musicidio calificado“, asegurando entre otras cosas que con esta decisión “están matando la profesión de las y los músicos con ferocidad por lucro y codicia”.

A lo anterior, agrega duramente que “justificar la no contratación de músicos para la orquesta del Festival de Viña, aduciendo a que así se “ahorran” dinero importante es por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que solo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?”.

En el texto, el músico señala que “este error, me llega de cerca, en forma sensible y penosa, porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida, es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad, el derecho a expresarse musicalmente, a simplemente, trabajar”.

Entre los muchos argumentos que entrega el pianista también conocido como el querido “Tío Valentín”, repasa la importancia de la música en la historia humana, llegando hasta los mismos orígenes del Festival de Viña.

“Es un evento MUSICAL y su principal objetivo era que orquestadores, compositores, músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel (…) Me sumo a las y los músicos chilenos para deplorar totalmente esta medida“, puntualiza el artista.

Por qué no habrá orquesta en vivo en el Festival de Viña

De acuerdo al productor general del certamen, Daniel Merino, la decisión de excluir a la orquesta se da por los costos asociados y debido a que se tuvo que invertir mucho dinero en la escenografía, la que hubo que hacer prácticamente desde cero nuevamente tras dos años de pandemia.

Sin embargo, aseguró que la calidad del audio no se verá afectada. “La Orquesta se va a quedar en Santiago y todo se va a llevar envasado al festival. No vamos a llevar a los 30 músicos, nos sumaría 30 personas más, pero todo se graba en un estudio con calidad profesional, con el mismo staff de los últimos años. En ese sentido, le agradecemos al maestro Carlos Figueroa (director de la orquesta), con quien hemos trabajado muy de cerca. Él va a estar en Viña, dirigiendo el sistema digital que se va a usar”, dijo Merino en La Tercera.

