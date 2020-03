Pedro Ruminot mostró las ilustraciones que no pudo proyectar en Viña 2020

A días de su exitosa presentación en Viña del Mar, Pedro Ruminot compartió en Instagram las ilustraciones que serían parte de su rutina en la Quinta Vergara, las cuales no se pudieron proyectar debido a un fail que sufrió tras bambalinas.

A través de la red social, el humorista explicó que estas imágenes “lamentablemente no pudieron salir todas porque antes de salir al escenario hubo corte de luz, audio, y quedó la zorra (sic). Y murió el computador. Yo no me enteré ahí, pero ahora lo supe. Algunas pudieron salir casi al final. Estas son mis favoritas”.

Las comentadas ilustraciones pertenecen al artista Pablo de la Fuente. “Un honor que hayas trabajado con nosotros!”, dijo Ruminot.