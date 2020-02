“Do not do it again”: Adriano Castillo envió mensaje en inglés a Adam Levine

“Hubo algo que me detuvo anoche y me dejé llevar”, fue parte del video que Adam Levine, vocalista de Maroon 5, subió a su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas por el tibio show que ofreció en el Festival de Viña 2020.

El mensaje del cantante generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de Adriano Castillo, concejal de Quinta Normal, más conocido como el “Compadre Moncho”.

Desde marzo del año pasado que Castillo se autodenomina “presidente encargado” y con este rótulo escribe algunas de sus publicaciones. A través de su cuenta de Twitter, el actor envió este viernes un particular mensaje a Levine.

“No worries, @adamlevine. I, as the acting President of Chile, accept your apology, but do not do it again“, escribió el “Compadre Moncho” en la red social. La traducción sería “no te preocupes. Yo, como presidente encargado de Chile, acepto tus disculpas, pero no lo vuelvas a hacer”.