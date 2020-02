“No nos olviden”: Carmen Gloria Arroyo recordó a niños fallecidos en el Sename durante la cuarta noche de Viña 2020

Tal como hace algunos días adelantó en conversación con Ciudadano ADN, Carmen Gloria Arroyo recordó a los niños del Sename en su vestuario durante la cuarta jornada de Viña 2020, donde está como jurado.

Ella misma admitió en diálogo con Sandra Zeballos y Aldo Schiappacasse que la causa que representó justo en esa noche fue la que más la ha conmovido. “Voy con el atuendo de los niños en honor a los que han fallecido institucionalizados”, contó.

Y lo que pudo verse fue tal como lo describió. “Un traje negro, de luto, con dibujitos de niñitos y niñitas a palo, con flores no me olvides, y en la espalda lleva la frase “no nos olviden”, para que no los olvidemos”.

De esta manera, Arroyo sigue visibilizando causas a través de su vestuario, como ya lo ha hecho con la causa feminista, la Teletón y la comunidad LGBT+.

“Decidí buscarle algún sentido y conexión entre lo que hago, mi trabajo, y mi asiento en el jurado. Mi trabajo siempre ha sido lo social, representar las causas que nos interesan, por eso decidí que cada día voy a llevar en la vestimenta alguna causa con la que me haya involucrado directamente, no son causas que agarré al azar”, aseguró Arroyo.