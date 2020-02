Carmen Gloria Arroyo respalda a Ernesto Belloni en Viña: “Hay quienes creemos que la gente cambia”

Desde Viña del Mar, Ciudadano ADN se contactó con Carmen Gloria Arroyo. La panelista de “ADN te escucha” está en la Ciudad Jardín como jurado del Festival.

La abogada llamó la atención con su traje lleno de consignas feministas en el segundo día del certamen. Según contó, “decidí que cada día voy a llevar impresa en mi vestimenta alguna causa con la que me he vinculado, no escogida al azar”, adelantando que el jueves será el turno de la que más la conmueve: los niños institucionalizados que han fallecido, con la inscripción “no me olvides”.

Un festival que ha estado marcado por las manifestaciones políticas en el marco del estallido social. Algo que “siempre se puede hacer, siempre que se haga con respeto”. Para Carmen Gloria, “hubiera sido muy raro que los artistas no se hubiesen pronunciado de alguna u otra forma”.

La abogada y figura de radio y televisión piensa que es “un mérito de la organización” que el Festival se haya realizado. “Es una muy buena señal como país: que se pueda hacer sin olvidar lo trascendental. No podemos quedarnos todos parados mientras esto se arregla. Se pueden hacer las dos cosas paralelamente: funcionar como país y trabajar por las demandas sociales”.

Un certamen que ha tenido “una diversidad de artistas importante”. La evaluación de Carmen Gloria es positiva para cada uno de los artistas: Ricky Martin “ya no puede más de guapo, se me olvidó hasta Bernardo (su pareja)” y Mon Laferte “me fascina profundamente. Cuando salió con las chinganeras fue muy emocionante”. Con Stefan Kramer “nos reímos mucho, aunque me reí más con la primera parte que con la segunda”, dijo, mientras que Javiera Contador “fue una sorpresa, me encantó, me maté de la risa con su viaje a Disney”.

Carmen Gloria Arroyo describió como “maravilloso” el ambiente que se vive al interior del jurado festivalero. “La misma situación de tensión ha hecho que nos apañemos más y que nos hagamos más amigos, para pasar el susto que hay”, dijo, destacando entre sus más cercanos a Luciano Pereyra, Titi García-Huidobro, Pancho Saavedra y la presidenta del jurado, la colombiana Leila Cobo. A los integrantes extranjeros, contó, ha habido que “explicarles lo que está pasando y contenerlos cuando hay un poco de nerviosismo”.

Para hoy, cuando se espera la participación del controvertido comediante Ernesto Belloni, “Che Copete”, Carmen Gloria le aconseja “que respire profundo”, porque “hay quienes creemos que la gente cambia, y que sabemos que el humor que hizo antes era de otra época y con otras convicciones. Se merece una segunda oportunidad”.

Viña 2020 se trata, para Carmen Gloria, de “un festival que va a ser recordado por muchos años porque está siendo realizado en un ambiente muy especial”. Para los próximos días, espera que “cada uno tenga el espacio para hacer los llamados que quiera, y haya respeto entre los artistas y para la gente. Tuve miedo que no lo hubiera, pero ayer dieron una clase de sororidad. Ojalá siga siendo la tónica”.

La abogada se prepara para el reestreno de su programa “Carmen Gloria a tu servicio”, este lunes por la pantalla de TVN. La nueva temporada del espacio promete “un montón de secciones nuevas”, por lo que “yo los invito a pegarse a la pantalla a las cinco de la tarde. Hoy es mucho más que un programa judicial”. Además, comentó, los contenidos de los nuevos capítulos incluirán “todas las materias del proceso constitucional que estamos viviendo, para que usted vote lo que quiera, pero vote informado”.