Maroon 5 ofreció una tibia presentación en el Festival de Viña 2020

Se presentaron con 45 minutos de retraso, provocaron una fuerte tensión entre el público y finalmente cautivó al monstruo que los esperó con paciencia. Pese a lo anterior, el show de Maroon 5 en el Festival de Viña 2020 no causó la misma impresión en el público fuera de la Quinta Vergara y generó diversas reacciones en las redes sociales.

Pasadas las 22:10 horas, Adam Levine apareció en el escenario con una chaqueta de cuero, algunas de sus uñas pintadas de verde y un corte de pelo a lo mohicano. Discretamente arrancaron con “It Was Always You”, tema perteneciente al álbum “V”.

Con escasas pausas entre medio y sin mayor despliegue sobre el escenario, la banda repasó éxitos como “This Love”, “What Lovers Do” y “Payphone”. Levine se sacó la chaqueta en “Makes Me Wonder” y mostró un chaleco que no lució bien en las imágenes.

El punto de inflexión fue “She Will Be Loved”, uno de los temas más esperados de la noche. El grupo cerró con “Girls Like You”, canción en cuya versión original participó Cardi B. Terminada la presentación, Levine y sus compañeros salieron rápidamente del escenario, cerca de las 23:20 horas.

Tal como había anticipado la organización, Maroon 5 tendría un mínimo de contacto con los animadores y no recibiría las gaviotas en el escenario, sino después de su show. Su salida abrupta provocó las pifias del monstruo, que pese a todo disfrutó de la presentación del grupo.