Esta es la mujer que Denise Rosenthal homenajeó en el día 5 de Viña 2020

Día 5. Julieta Kirkwood, activista feminista. Socióloga y cientista política, es considerada precursora y fundadora de los movimientos feministas de los años '80 y de los estudios de género en Chile. Autora de una vasta e influyente producción intelectual, no solo proporcionó el sustrato teórico sobre el cual se rearticuló el discurso reivindicatorio contemporáneo, sino que también contribuyó a su puesta en práctica a través de diversas organizaciones sociales y políticas en las que participó en forma activa.